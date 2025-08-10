Ричмонд
Собянин: Направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший на столицу. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации.

По данным Министерства обороны РФ, 10 августа с 11:30 до 15:00 силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников: пять — над Тульской областью, четыре — над Орловской, три — над Краснодарским краем, два — над Азовским морем и один — над Московским регионом.

За минувшую ночь ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник над российскими регионами. Помимо этого, около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам.

