Москва столкнулась с атакой БПЛА

Дрон был сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы.
Беспилотник атаковал столицу России вечером 10 августа, но был отражен силами ПВО. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в telegram-канале. По его словам, на месте падения частей БПЛА работают эксперты.
«Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в telegram-канале мэра.
Ранее Минобороны сообщало о попытках ВСУ атаковать столицу и другие области. В одном из случаев было уничтожено 14 дронов, из которых четыре были сбиты над Московской областью. Специалисты экстренных служб всегда работают на местах падения обломков для устранения последствий и сбора данных.