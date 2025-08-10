МВД Турции уточнило, что при землетрясении в Балыкесире рухнуло одно здание

СТАМБУЛ, 10 авг — РИА Новости. Одно здание обрушилось в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, сообщило в воскресенье МВД Турции.