МВД Турции уточнило, что при землетрясении в Балыкесире рухнуло одно здание

СТАМБУЛ, 10 авг — РИА Новости. Одно здание обрушилось в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, сообщило в воскресенье МВД Турции.

Как минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.

«Экстренные службы получили 24 сообщения о поврежденных зданиях. В городе Сындыргы обрушилось одно здание. В результате спасательных работ из-под завалов извлечены живыми четыре человека, операция по спасению еще одного человека продолжается», — сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), входящее в состав МВД.

Мэр Сындыргы ранее утверждал, что в результате землетрясения обрушились не менее десяти домов.

Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD.

Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.

Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20−30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.