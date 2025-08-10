На Турцию обрушилось мощное землетрясение, обрушились дома: что известно к этому часу

Мощность землетрясения в Турции составила 6,1.
В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Разрушены более 20 жилых домов. Наибольший ущерб был нанесен городу Балыкесир, оказавшемуся в непосредственной близости от эпицентра. Здесь практически полностью разрушен один из жилых кварталов. В регионе продолжаются повторные подземные толчки. Подробнее читайте в материале URA.RU.
Какие районы пострадали от землетрясения в Турции.
Землетрясение было зафиксировано в провинции Балыкесир. Сейсмическая активность ощущалась также в Стамбуле и соседних регионах. По информации местных СМИ, в результате инцидента произошло обрушение ряда зданий.
Разрушения в результате землетрясения в Турции.
В результате землетрясения произошло частичное обрушение десятков жилых домов. В городе Сындыргы, расположенном в провинции Балыкесир, полностью рухнуло одно из зданий. Сообщается, что аптека, находившаяся на первом этаже этого строения, полностью уничтожена. Местные власти также сообщают о многочисленных новых случаях обрушения зданий в различных районах города. Среди пострадавших объектов — как одно- и двухэтажные, так и трехэтажные здания.
В городе Айдын зафиксировано обрушение участка проезжей части. Движение транспорта по направлению города Кушадасы на отрезке автомагистрали Кушадасы — Секе было приостановлено. Для обеспечения безопасности дорожного движения на месте установлены специальные предупредительные знаки, ограничивающие проезд автомобилей.
Пострадавшие во время землетрясения в Турции.
В разрушенном в Балыкесире здании проживали шесть человек. Четверых из них достали из-под завалов. Все они живы, сообщают турецкие СМИ. Их госпитализировали. Мэр Серкан Сак сообщил, что поисково-спасательные мероприятия по извлечению еще двух человек продолжаются. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования жителям, пострадавшим в результате землетрясения.