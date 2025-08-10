«Ъ»: офицер Росгвардии зарегистрировал сотни мигрантов прямо в казарме

В Краснодаре офицер Росгвардии Владимир Скобелев и десять его подельников предстанут перед судом за фиктивную регистрацию мигрантов в военной части. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
С июля 2020 года по март 2022 года несколько сотен людей получили временную регистрацию в отдельном батальоне материального обеспечения. Среди зарегистрированных были как граждане России, так и мигранты из Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении.
По информации правоохранительных органов, временная регистрация на год в военной части продавалась через посредников за 20 тысяч рублей, продление стоило столько же. Всего в деле фигурируют 116 эпизодов взяток, говорится в материале.
Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудника Многофункционального центра и двух жителей Красноярска, подозреваемых в организации незаконной миграции по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, они обеспечивали фиктивную регистрацию и трудоустройство около тысячи иностранных граждан в Красноярске.