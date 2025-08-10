Обломки украинских БПЛА нашли в Анапе, Темрюке и двух районах Кубани

Обломки беспилотников обнаружены в четырех районах Кубани, сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.
«В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 кв.м пожар локализован», — говорится в сообщении.
Фрагменты БПЛА также обнаружили в микрорайне Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане, сообщили в штабе.
В Анапе обломки дронов нашли в виноградниках Первомайского сельского округа, вдали населенных пунктов, говорится в сообщении. В Абинском районе обломки упали в поле в районе хутора Садовый, в Выселковском районе — в поле у села Новомалороссийское.
При падении фрагментов летательных аппаратов никто не пострадал, обошлось без разрушений, рассказали в оперштабе.
Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотника ВСУ на Славянск-на-Кубани четыре человека получили осколочные ранения.