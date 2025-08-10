В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«ВСУ продолжают атаковать Тульскую область… К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Миляев в своем Telegram-канале.
