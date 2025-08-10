Ричмонд
Системы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех областях

Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа.

Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщает Минобороны РФ, инцидент произошел с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Больше всего воздушных целей уничтожили над Брянской областью — девять. Еще три беспилотника сбили в Калужской области, по одному — в Орловской и Тульской областях. Данных о разрушениях или жертвах на земле не поступало.

Напомним, мэр Собянин заявил, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны был уничтожен дрон, направлявшийся в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что очереди из машин на подходах к Крымскому мосту ликвидированы.

