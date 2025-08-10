Системы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех областях

Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщает Минобороны РФ, инцидент произошел с 18:00 до 20:00 по московскому времени.
Больше всего воздушных целей уничтожили над Брянской областью — девять. Еще три беспилотника сбили в Калужской области, по одному — в Орловской и Тульской областях. Данных о разрушениях или жертвах на земле не поступало.
Напомним, мэр Собянин заявил, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны был уничтожен дрон, направлявшийся в сторону Москвы.
Ранее сообщалось, что очереди из машин на подходах к Крымскому мосту ликвидированы.
