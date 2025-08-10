Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два жителя Тульской области погибли, трое пострадали из-за атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область 10 августа, погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники 10 августа атаковали территорию Тульской области. За вечер силами ПВО ликвидированы 11 дронов. В результате атаки БПЛА погибли два человека. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что целью ВСУ стало гражданское предприятие. Губернатор принес соболезнования родным погибших.

«Два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь» — оповестил Дмитрий Миляев.

Между тем в ростовском городе Миллерово ввели режим ЧС. Муниципальная комиссия начала операцию по оценке ущерба, причиненного дронами ВСУ жителям. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше