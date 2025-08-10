Два жителя Тульской области погибли, трое пострадали из-за атаки БПЛА

Украинские беспилотники 10 августа атаковали территорию Тульской области. За вечер силами ПВО ликвидированы 11 дронов. В результате атаки БПЛА погибли два человека. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Он уточнил, что целью ВСУ стало гражданское предприятие. Губернатор принес соболезнования родным погибших.
«Два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь» — оповестил Дмитрий Миляев.
Между тем в ростовском городе Миллерово ввели режим ЧС. Муниципальная комиссия начала операцию по оценке ущерба, причиненного дронами ВСУ жителям. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.