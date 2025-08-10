Миляев: В результате атаки ВСУ на Тульскую область погибли два человека

«В результате воздушного налёта на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в своём телеграм-канале.
Миляев добавил, что расчёты противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов сегодня вечером. Он уточнил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее расчёты ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше