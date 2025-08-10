Пять человек пострадали в ДТП с участием детей в Южной Осетии

Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДТП на трассе Рук-Дзау в Южной Осетии, сообщили в пресс-службе МВД республики. Об этом пишет ТАСС.
«Авария произошла на 35-м километре автодороги Рук-Дзау. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit потерял управление, из-за чего машина съехала с дороги и упала в кювет», — отметили в ведомстве.
В автомобиле находились пять человек, среди которых были двое детей. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ОГИБДД УВД Дзауского района.
