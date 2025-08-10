В латиноамериканской стране вооруженные преступники открыли огонь по посетителям дискотеки

Как пишет газета El Universo со ссылкой на данные полиции Эквадора, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Примерно в 01:15 по местному времени к зданию, где проходило развлекательное мероприятие, подъехал пикап, из которого вышли вооруженные люди и начали стрелять по собравшимся. В итоге на месте полиция обнаружила тела семь человек. Еще один пострадавший позднее скончался в больнице.