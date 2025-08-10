В латиноамериканской стране вооруженные преступники открыли огонь по посетителям дискотеки

В эквадорском городе Санта-Лусия при стрельбе на дискотеке погибли восемь человек. Среди погибших — 42-летний Хорхе Луис Уркисо Феррусола, который является братом мэра города Санта-Лусии Убальдо Уркисо Моры и владельцем дискотеки.
Как пишет газета El Universo со ссылкой на данные полиции Эквадора, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Примерно в 01:15 по местному времени к зданию, где проходило развлекательное мероприятие, подъехал пикап, из которого вышли вооруженные люди и начали стрелять по собравшимся. В итоге на месте полиция обнаружила тела семь человек. Еще один пострадавший позднее скончался в больнице.
«Мы рассматриваем несколько версий произошедшего, в том числе связанную с конфликтами между преступными группировками, но пока не можем утверждать, был ли целью атаки конкретно владелец клуба», — рассказал замкомандира провинциальной полиции Гуаяс Хавьер Чанго.
На месте происшествия правоохранители также изъяли около 80 гильз калибра 5,56 и 9 миллиметров. В настоящий момент полиция ведет розыск преступников. В городе объявлен траур.
Читайте также: Пятеро взрослых и ребенок пострадали в результате перестрелки в США.