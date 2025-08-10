Ричмонд
Минобороны: над регионами РФ уничтожены 27 украинских БПЛА за три часа

Вечером 10 августа силы ПВО отразили атаку 27 БПЛА на российские регионы.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы. В результате силы противовоздушной обороны вечером 10 августа уничтожили 27 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Так, все беспилотники ликвидированы за три часа. Дроны уничтожены над Тульской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской областями. Кроме того, один БПЛА сбит над Московским регионом. Большая часть беспилотников уничтожена над Тульской областью. Над регионом сбили 11 БПЛА.

Известно, что в результате атаки на Тулу пострадали три человека. Губернатор области Дмитрий Миляев оповестил о двух погибших. Удары пришлись на «гражданское предприятие».

Попытки атак ВСУ на российские регионы продолжались в течение всего дня.

