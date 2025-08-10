Ричмонд
При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Туле погибли два человека

По словам губернатора Дмитрия Миляева, ещё три человека получили ранения.

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали гражданское предприятие в Туле, проинформировал Дмитрий Миляев.

Жертвами атаки стали два человека, ещё три человека получили травмы.

«ВСУ продолжают атаковать Тульскую область… К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налёта на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести», — написал губернатор в Telegram.

Миляев уточнил, что пострадавшие госпитализированы. Он добавил, что вечером в воскресенье в Тульской области ликвидированы 11 беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области на фоне атаки беспилотников было повреждено промышленное предприятие. Губернатор Роман Бусаргин также заявил, что в Саратовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины погиб один человек.

