Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при атаке БПЛА на Тулу

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников (БПЛА) над регионом.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников (БПЛА) над регионом.

В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

— К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести, — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и предупредил о сохраняющейся опасности атак БПЛА, призвав жителей к бдительности.

По данным Министерства обороны РФ, 10 августа с 11:30 до 15:00 силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников: пять — над Тульской, четыре — над Орловской, три — над Краснодарским краем, два — над Азовским морем и один — над Московским регионом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше