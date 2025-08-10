Два человека погибли при атаке БПЛА на Тулу

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников (БПЛА) над регионом.
В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
— К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести, — написал Миляев в своем Telegram-канале.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и предупредил о сохраняющейся опасности атак БПЛА, призвав жителей к бдительности.
По данным Министерства обороны РФ, 10 августа с 11:30 до 15:00 силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников: пять — над Тульской, четыре — над Орловской, три — над Краснодарским краем, два — над Азовским морем и один — над Московским регионом.