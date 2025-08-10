Ричмонд
Десятки беспилотников обрушились на регионы РФ за три часа

Вечером 9 августа российские системы противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Всего над российскими регионами сбито 27 БПЛА.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

В небе над Тульской областью были уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. В Брянской области средства ПВО сбили еще 7 дронов, в Орловской — 5, в Калужской — 2. Кроме того, по одному беспилотнику было нейтрализовано на территории Московского региона и Рязанской области.

Этим же вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА на столицу РФ. По его информации, обломки упали на территории московского региона. Известно также о погибших в результате атаки дронов в Тульской области.

