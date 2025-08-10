Минобороны: силы ПВО сбили над Россией за три часа 27 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за три часа воскресенья, 10 августа, еще 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
Атака была отражена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Так, 11 беспилотников уничтожили в небе над Тульской областью, семь — над Брянской. Пять БПЛА сбили над территорией Орловской области, а два — над Калужской.
По одному вражескому дрону ликвидировали над территориями Московской и Рязанской областей.
Ранее сообщалось, что в Тульской области из-за налета беспилотников погибли два человека.
