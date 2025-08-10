Ричмонд
МО РФ: ПВО за три часа уничтожила 27 БПЛА над шестью российскими областями

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

— В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Сообщается, что 11 БПЛА были сбиты над Тульской областью, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской, два — над Калужской, а также по одному над Московской и Рязанской областями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников (БПЛА) над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

