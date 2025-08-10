Двое погибли из-за атаки дронов на Тульскую область

Ранее, в ночь на 23 июля, силы ПВО уже отражали атаку беспилотников на Тульскую область: тогда было уничтожено 12 дронов, пострадавших не было. Власти региона неоднократно предупреждали о сохраняющейся угрозе и призывали жителей соблюдать меры безопасности.