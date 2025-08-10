Двое погибли из-за атаки дронов на Тульскую область

Дроны налетели на одно из гражданских предприятий Тулы.
В Тульской области из-за атаки украинских дронов погибло два человека, еще трое ранены. Российские войска уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию области, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.
Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Миляев принес соболезнования родным и близким погибших и также напомнил, что угроза новых атак сохраняется. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать требования безопасности.
Ранее, в ночь на 23 июля, силы ПВО уже отражали атаку беспилотников на Тульскую область: тогда было уничтожено 12 дронов, пострадавших не было. Власти региона неоднократно предупреждали о сохраняющейся угрозе и призывали жителей соблюдать меры безопасности.