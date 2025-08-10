Guardian: половине задержанных на акции в поддержку Palestine Action 60 лет

Более половины задержанных во время акции в поддержку запрещенной пропалестинской организации Palestine Action в Лондоне — это люди старше 60 лет. Об этом сообщила полиция, подчеркнув, что возраст значительной части участников протеста вызывает особое внимание.
Всего во время мероприятия было задержано 532 человека. Эта акция стала крупнейшей в поддержку Palestine Action с момента её запрета в прошлом месяце, привлекая большое количество участников разных возрастов.
Среди задержанных почти 100 человек — это пожилые люди, которым за 70 лет, а 15 участников — старше 80 лет.
Ранее сообщалось, что в Лондоне более 460 человек были задержаны во время протестных акций в поддержку пропалестинской организации Palestine Action. Помимо этого, по информации столичной полиции, было задержано еще восемь человек за различные правонарушения, связанные с протестами.