Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Брянской области пострадала от обломков сбитого БПЛА

Силы противовоздушной обороны России уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, при падении обломков одного из сбитых БПЛА пострадала местная жительница.

Пострадавшая женщина получила ранения и была немедленно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Губернатор выразил сожаление в связи с инцидентом, подчеркнув, что атака беспилотников была успешно отражена силами ПВО Министерства обороны РФ.

Напомним, что в Тульской области два человека стали жертвами удара беспилотника по гражданскому объекту.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Россией за три часа 27 украинских БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше