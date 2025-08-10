Жительница Брянской области пострадала от обломков сбитого БПЛА

Силы противовоздушной обороны России уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, при падении обломков одного из сбитых БПЛА пострадала местная жительница.
Пострадавшая женщина получила ранения и была немедленно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Губернатор выразил сожаление в связи с инцидентом, подчеркнув, что атака беспилотников была успешно отражена силами ПВО Министерства обороны РФ.
Напомним, что в Тульской области два человека стали жертвами удара беспилотника по гражданскому объекту.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Россией за три часа 27 украинских БПЛА.