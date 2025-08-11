AFAD: В Турции после землетрясения произошло 20 афтершоков

Согласно данным ведомства, наиболее ощутимые толчки пришлись на территории Балыкесира, а также городов Измир, Маниса и Стамбул. К 22:00 по московскому времени отмечено 20 афтершоков, среди которых пять имели магнитуду от 4 до 5.
Напомним, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в провинции Балыкесир. В результате происшествия обрушилось несколько жилых зданий. Жители региона самостоятельно разбирают завалы, не дожидаясь прибытия спасателей. По данным AFAD, толчки привели к обрушению одного здания и повреждению ещё 24.