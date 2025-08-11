В Татарстане в аварии погибли двое детей

Предварительные данные свидетельствуют, что водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Honda Civic. От удара автомобиль Honda врезался в двигавшуюся в том же направлении «Ладу 2110». В результате аварии двое несовершеннолетних пассажиров Honda Civic — мальчик и девочка — погибли на месте.