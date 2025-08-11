Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Брянской области получил ранения в результате атаки БПЛА

Село Стратива Брянской области атаковали украинские БПЛА, пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны 10 августа совершили налет на Брянскую область. В результате вечерней атаки пострадал житель села Стратива. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он сообщил, что населенный пункт атаковали с помощью дрона-камикадзе. Он сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему — скорейшего выздоровления», — написал Александр Богомаз.

Кроме того, сообщается об атаке БПЛА на Тулу. Так, в результате удара по гражданскому предприятию погибли два человека, еще трое пострадали. Всего за вечер 10 августа в Тульской области уничтожено 11 беспилотников ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше