Житель Брянской области получил ранения в результате атаки БПЛА

Украинские дроны 10 августа совершили налет на Брянскую область. В результате вечерней атаки пострадал житель села Стратива. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Он сообщил, что населенный пункт атаковали с помощью дрона-камикадзе. Он сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль.
«Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему — скорейшего выздоровления», — написал Александр Богомаз.
Кроме того, сообщается об атаке БПЛА на Тулу. Так, в результате удара по гражданскому предприятию погибли два человека, еще трое пострадали. Всего за вечер 10 августа в Тульской области уничтожено 11 беспилотников ВСУ.