Женщина пострадала при атаке ВСУ на Брянскую область

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ над Брянской областью были уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате падения сбитого БПЛА ранения получила мирная жительница, она была госпитализирована.

— При отражении атаки, в результате падения сбитого БпЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшей — скорейшего выздоровления, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Также повреждено остекление жилого дома.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников (БПЛА) над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

