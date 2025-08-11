Еще один житель Брянской области получил ранения при атаке дронов ВСУ

Житель Брянской области получил ранения в результате атаки украинского дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, атаке подверглось село Стратива в Стародубском муниципальном округе.
«В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил ранения», — написал Богомаз.
Руководитель области уточнил, что мужчину уже доставили в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате налета беспилотников ВСУ пострадала женщина.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.