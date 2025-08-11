Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один житель Брянской области получил ранения при атаке дронов ВСУ

Житель Брянской области получил ранения в результате атаки украинского дрона.

Житель Брянской области получил ранения в результате атаки украинского дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, атаке подверглось село Стратива в Стародубском муниципальном округе.

«В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил ранения», — написал Богомаз.

Руководитель области уточнил, что мужчину уже доставили в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате налета беспилотников ВСУ пострадала женщина.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.