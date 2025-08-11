Ричмонд
Мирный житель пострадал при атаке дрона на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в воскресенье, 10 августа, сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Стратива в Стародубском муниципальном округе с использованием дрона-камикадзе.

— Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камкадзе село Стратива в Стародубском муниципальном округе, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате атаки ранение получил мирный житель села, который был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Также сообщается о повреждении гражданского автомобиля в результате сброса взрывного устройства. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников (БПЛА) над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

