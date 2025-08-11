В МВД Турции рассказали о жертвах и разрушениях после землетрясения

В турецкой провинции Балыкесир завершились поисково-спасательные работы после мощного землетрясения магнитудой 6,1. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате подземных толчков полностью или частично обрушились 16 зданий, однако только в четырех из них проживали люди.