В МВД Турции рассказали о жертвах и разрушениях после землетрясения

В турецкой провинции Балыкесир завершились поисково-спасательные работы после мощного землетрясения магнитудой 6,1. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате подземных толчков полностью или частично обрушились 16 зданий, однако только в четырех из них проживали люди.
Спасателям удалось извлечь из-под завалов четырех человек. К сожалению, 81-летний мужчина, которого нашли живым, позже скончался в медицинском учреждении. Общее число пострадавших достигло 29 человек.
Министр отметил, что толчки ощущались не только в Балыкесире, но и в соседних провинциях, включая Стамбул. Операция по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжается.
