Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД Турции рассказали о жертвах и разрушениях после землетрясения

В турецкой провинции Балыкесир завершились поисково-спасательные работы после мощного землетрясения магнитудой 6,1.

В турецкой провинции Балыкесир завершились поисково-спасательные работы после мощного землетрясения магнитудой 6,1. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате подземных толчков полностью или частично обрушились 16 зданий, однако только в четырех из них проживали люди.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов четырех человек. К сожалению, 81-летний мужчина, которого нашли живым, позже скончался в медицинском учреждении. Общее число пострадавших достигло 29 человек.

Министр отметил, что толчки ощущались не только в Балыкесире, но и в соседних провинциях, включая Стамбул. Операция по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло землетрясение.