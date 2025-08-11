Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека

В Брянской области расчёты противовоздушной обороны РФ уничтожили семь беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

Во время отражения атаки один из сбитых беспилотников упал на жилой дом — пострадала женщина. Её увезли в больницу, где пострадавшей оказали помощь. В селе Стратива Стародубского района ВСУ ударили дроном-камикадзе. В результате атаки пострадал мужчина, он также был госпитализирован. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 27 БПЛА в небе над шестью регионами в период с 20:00 до 23:00. Наибольшее число дронов — 11 — было перехвачено в Тульской области. Семь БПЛА сбили над территорией Брянской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше