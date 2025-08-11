Богомаз: В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека

Во время отражения атаки один из сбитых беспилотников упал на жилой дом — пострадала женщина. Её увезли в больницу, где пострадавшей оказали помощь. В селе Стратива Стародубского района ВСУ ударили дроном-камикадзе. В результате атаки пострадал мужчина, он также был госпитализирован. На месте работают спасатели и экстренные службы.
Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 27 БПЛА в небе над шестью регионами в период с 20:00 до 23:00. Наибольшее число дронов — 11 — было перехвачено в Тульской области. Семь БПЛА сбили над территорией Брянской области.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше