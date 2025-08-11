При землетрясении в турецкой провинции Балыкесир погиб один человек

Один человек погиб в результате подземных толчков на северо-западе Турции, проинформировал мэр Ахмет Акын.
Землетрясение произошло в провинции Балыкесир. Акын уточнил, что личность погибшего в настоящее время не установлена.
По данным специалистов, магнитуда подземных толчков составила 6,1. По информации СМИ, приложения на смартфонах предупредили о сейсмособытии «буквально за пару секунд».
В ближайшем к эпицентру землетрясения населённом пункте Сындыгры обрушились не менее десяти зданий.
Ранее министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу Турции заявил, что в результате подземных толчков в турецкой провинции Балыкесир травмы получили четыре человека, они госпитализированы.