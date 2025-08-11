Ричмонд
Собянин: Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Ночью 11 августа силы ПВО ликвидировали БПЛА, летевший на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники продолжают пытаться нанести удар по Московскому региону. Дроны вновь уничтожили на подлете к столице. Об этом оповестил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают спецслужбы. Последний дрон сбили около 00:48 по Москве. Ранее, в 00:41 уведомили о еще одном уничтоженном беспилотнике.

Кроме того, БПЛА неоднократно пытались атаковать Москву в течение дня, 10 августа. Последний из дронов уничтожен около 21:55.

Украинские БПЛА также пытались ударить по Тульской области. В результате ликвидированы 11 БПЛА за вечер 10 августа. Атака беспилотников пришлась на гражданское предприятие. Известно о двух погибших и трех пострадавших.

