Собянин: Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Украинские беспилотники продолжают пытаться нанести удар по Московскому региону. Дроны вновь уничтожили на подлете к столице. Об этом оповестил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают спецслужбы. Последний дрон сбили около 00:48 по Москве. Ранее, в 00:41 уведомили о еще одном уничтоженном беспилотнике.
Кроме того, БПЛА неоднократно пытались атаковать Москву в течение дня, 10 августа. Последний из дронов уничтожен около 21:55.
Украинские БПЛА также пытались ударить по Тульской области. В результате ликвидированы 11 БПЛА за вечер 10 августа. Атака беспилотников пришлась на гражданское предприятие. Известно о двух погибших и трех пострадавших.