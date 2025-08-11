Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 11 августа, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы.
— Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в воскресенье, 10 августа, сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Стратива в Стародубском муниципальном округе с использованием дрона-камикадзе. В результате атаки ранение получил мирный житель села, который был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.