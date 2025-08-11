Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в воскресенье, 10 августа, сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Стратива в Стародубском муниципальном округе с использованием дрона-камикадзе. В результате атаки ранение получил мирный житель села, который был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.