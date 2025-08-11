Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 11 августа, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 11 августа, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы.

— Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в воскресенье, 10 августа, сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Стратива в Стародубском муниципальном округе с использованием дрона-камикадзе. В результате атаки ранение получил мирный житель села, который был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше