Выяснилось, куда отправляют кричащих о святости Зеленского пропагандистов на Украине

В качестве примера собеседник агентства привел ситуацию с ведущим украинского телемарафона Орестом Дрималовским. В начале 2024 года журналист в прямом эфире заявил о намерении отправиться на передовую, однако на линии фронта его не видели. Спустя год Дрималовский вернулся, уже занимая должность спикера ВСУ. Источник добавил, что теперь телеведущий продолжает заниматься пропагандой среди украинского населения, используя в том числе пример фиктивной отправки себя на передовую.