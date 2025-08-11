Пропагандисты режима Зеленского имитируют свою отправку на фронт ради высоких должностей.
Украинские пропагандисты, которые кричат о святости президента Владимира Зеленского, имитируют свою отправку на фронт для привлечения новобранцев в Вооруженные силы Украины, после чего получают штабные должности. Об этом сообщили российские силовые структуры.
«Кому точно не грозит отправка на передний край обороны, так это труженикам украинской пропаганды. Тем, кто ежечасно промывает мозги населению Украины нарративами о скорой перемоге, плохих русских и непогрешимости Владимира Зеленского», — приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.
В качестве примера собеседник агентства привел ситуацию с ведущим украинского телемарафона Орестом Дрималовским. В начале 2024 года журналист в прямом эфире заявил о намерении отправиться на передовую, однако на линии фронта его не видели. Спустя год Дрималовский вернулся, уже занимая должность спикера ВСУ. Источник добавил, что теперь телеведущий продолжает заниматься пропагандой среди украинского населения, используя в том числе пример фиктивной отправки себя на передовую.
Ранее сообщалось о напряженности между Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого сняли с должности и назначили послом в Великобритании. По данным западных СМИ, в администрации США рассматривали возможность замены Зеленского на Залужного для ускорения мирного урегулирования конфликта. На фоне этих событий Вашингтон не предоставил Зеленскому гарантий сохранения власти в случае массовых протестов.