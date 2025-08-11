Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 11 августа, сообщил об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося к Москве.
— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, —написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников (БПЛА) над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.