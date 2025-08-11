Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 11 августа, сообщил об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося к Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 11 августа, сообщил об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося к Москве.

— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, —написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в воскресенье, 10 августа, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 11 беспилотников (БПЛА) над регионом. В результате воздушного налета на одно из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше