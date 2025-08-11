Ад вместо каникул. 7-летнего ребенка две недели избивали в детском лагере

Но для семьи из Татарстана эти ожидания рухнули. Семилетний мальчик вернулся из детского лагеря «Созвездие» в Заинском районе не только без улыбки, но и с глубокой душевной травмой.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
«Запирали в комнате, били каждый день».
Как стало известно «АиФ-Казань», ребёнок стал замкнутым, начал просыпаться по ночам в слезах, бояться оставаться один. Радостный и доверчивый мальчишка, которого мама отправляла на летний отдых, превратился в тихого, напряжённого ребёнка, избегающего разговоров.
Правда вскрылась не сразу. Первой тревогу забила бабушка, забравшая внука домой. Она заметила, что тот стал непривычно молчалив и избегает общения. Лишь после долгих расспросов мальчик признался, что на протяжении двух недель его регулярно избивали сверстники. Иногда — запирали в комнате, не давая выйти.
По словам матери, есть основания полагать, что издевательства не ограничивались побоями. Лилия с трудом сдерживает слёзы, рассказывая, что услышала от сына:
«Я как-то не ожидала, что такое вообще может быть. Это же маленькие дети. Не знаю, может быть, воспитатели не доглядели».
Лагерь отрицает, следствие разбирается.
Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» принимает десятки подростков на каждую смену. Но почему вожатые и сотрудники не заметили систематического насилия в своих же комнатах — вопрос, который теперь задают следователи.
Руководитель лагеря Валентина Попутчик утверждает, что официальных подтверждений словам родителей нет. Якобы то, что говорят бабушка с дедушкой или родители, подтверждения не имело. Никаких действий с малолетним мальчиком не производилось.
Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязание». Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий сообщил «АиФ-Казань», что уже идут следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к произошедшему.
Почему наказать обидчиков не получится.
По действующему законодательству, дети младше 14 лет не несут уголовной ответственности. Поэтому напрямую наказать участников издевательств нельзя. Но за их действия, возможно, придётся отвечать родителям, а также сотрудникам лагеря, допустившим подобное.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и поручил главе СУ СК по Татарстану Владимиру Липскому отчитаться о ходе расследования.