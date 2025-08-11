Ад вместо каникул. 7-летнего ребенка две недели избивали в детском лагере

Правда вскрылась не сразу. Первой тревогу забила бабушка, забравшая внука домой. Она заметила, что тот стал непривычно молчалив и избегает общения. Лишь после долгих расспросов мальчик признался, что на протяжении двух недель его регулярно избивали сверстники. Иногда — запирали в комнате, не давая выйти.