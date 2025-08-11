МВД Турции: В результате землетрясения в Балыкесире обрушились 16 зданий

«В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырёх из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле», — сообщил глава МВД на брифинге.
Спасатели извлекли из-под завалов четырёх человек. Один из них позднее скончался, добавил Ерликая.
Ранее сообщалось, что после основного землетрясения в Балыкесире было зафиксировано по меньшей мере 20 афтершоков. По информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, наиболее ощутимые подземные толчки пришлись на территории Балыкесира, а также городов Измир, Маниса и Стамбул. К 22:00 по московскому времени было отмечено 20 афтершоков, среди которых пять имели магнитуду от 4 до 5.