МВД Турции: В результате землетрясения в Балыкесире обрушились 16 зданий

Ранее сообщалось, что после основного землетрясения в Балыкесире было зафиксировано по меньшей мере 20 афтершоков. По информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, наиболее ощутимые подземные толчки пришлись на территории Балыкесира, а также городов Измир, Маниса и Стамбул. К 22:00 по московскому времени было отмечено 20 афтершоков, среди которых пять имели магнитуду от 4 до 5.