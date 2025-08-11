Богомаз: ПВО сбили семь БПЛА над Брянской областью

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО Министерства обороны РФ успешно уничтожили семь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Во время отражения атаки, один из сбитых БПЛА упал и привел к ранениям мирной жительницы. Женщина была срочно доставлена в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Также сообщается, что в одном жилом доме было повреждено остекление, оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.
Кроме того, в Стародубском муниципальном округе украинские террористы использовали дрон-камикадзе для атаки на село Стратива, в результате которой пострадал местный житель. Мужчина был доставлен в больницу и получил необходимую медицинскую помощь. В результате взрыва поврежден гражданский автомобиль.
Ранее российские силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё один беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, летевший на Москву.