Скандинавы и Прибалтика поддержали план Трампа по Украине

Страны Северо-Балтийской восьмерки опубликовали совместное заявление, в котором одобрили инициативу президента США Дональда Трампа, направленную на разрешение украинского конфликта. Они считают, что это пойдет на пользу Европе.

Северо-Балтийская восьмерка пообещала продолжить поддержку Украины.

Страны Северо-Балтийской восьмерки опубликовали совместное заявление, в котором одобрили инициативу президента США Дональда Трампа, направленную на разрешение украинского конфликта. Они считают, что это пойдет на пользу Европе.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУлетают на Аляску, позабыв про Зеленского: как видят мировые СМИ встречу Путина и Трампа.

«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на официальном сайте правительства Норвегии.

В сообщении отмечается, что государства выразили готовность оказать дипломатическое содействие в данном процессе. При этом они заявили о продолжении военной и финансовой помощи Украине.

Северо-Балтийская восьмерка (NB8) представляет собой региональную платформу взаимодействия, объединяющую восемь государств: Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. Из этого перечня только Исландия и Норвегия не являются членами Европейского союза.

Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Кроме украинского вопроса, на повестке дня могут оказаться темы контроля над вооружениями, а также перспективы двустороннего сотрудничества в Арктическом регионе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше