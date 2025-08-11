Скандинавы и Прибалтика поддержали план Трампа по Украине

«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на официальном сайте правительства Норвегии.