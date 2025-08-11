В Германии потребовали от канцлера срочно поговорить с Путиным

По мнению Хрупаллы, конфликт на Украине должен быть завершен в кратчайшие сроки. Он отметил, что путь дипломатии может вызвать несогласие у ряда государств из-за возможных территориальных уступок, однако поставки вооружений Киеву и эскалация боевых действий не являются выходом из сложившейся ситуации. Политик также выразил сомнения в возможности победы над Россией, назвав ее крупнейшей ядерной державой, и подчеркнул, что Германия не должна воспринимать Россию как врага. Хрупалла добавил, что риторика противостояния с Россией не соответствует интересам страны и должна быть изменена.