ЦАХАЛ нанес удар по палатке журналистов в секторе Газа

В результате атаки погибли семь человек.

Источник: Аргументы и факты

ЦАХАЛ осуществил удар по палатке журналистов, расположенной возле больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа. В результате инцидента погибли два корреспондента и два оператора телеканала Al Jazeera, сообщает сам катарский канал.

Израильские военные заявили, что нанесли этот удар по террористу, который выдавал себя за журналиста Al Jazeera и, по их словам, был ответственен за организацию ракетных обстрелов. В официальных сообщениях подчеркивается, что целью операции был именно этот человек.

По данным Al Jazeera, в результате удара ЦАХАЛ по палатке журналистов в секторе Газа погибло семь человек.

Ранее.

