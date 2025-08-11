МВД Турции сообщило о жертвах после землетрясения

Стихийное бедствие произошло 10 августа в 19:53 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Сындыргы на глубине 11 км. В течение 20−30 секунд сейсмические колебания ощущались как минимум в 10 районах на западе страны, включая Стамбул.