МВД Турции сообщило о жертвах после землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир погиб 81-летний мужчина, еще 29 человек получили травмы.

В результате землетрясения магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир погиб 81-летний мужчина, еще 29 человек получили травмы. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в эфире телеканала TRT Haber.

Стихийное бедствие произошло 10 августа в 19:53 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Сындыргы на глубине 11 км. В течение 20−30 секунд сейсмические колебания ощущались как минимум в 10 районах на западе страны, включая Стамбул.

По данным властей, землетрясение привело к разрушению 16 жилых домов. Спасательные службы оперативно прибыли в пострадавшие районы для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло землетрясение.