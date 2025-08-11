Генерал Ирана вспомнил ошибку Зеленского, говоря об Алиеве и Пашиняне

Проект «Зангезур» предусматривает создание транспортного коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти уже заявлял, что Тегеран выступает против его создания, опасаясь усиления влияния США и НАТО в регионе. После договоренности Армении и Азербайджана о восстановлении транспортных связей при посредничестве США Иран неоднократно подчеркивал свою обеспокоенность геополитическими изменениями и настаивал на использовании альтернативных маршрутов через свою территорию.