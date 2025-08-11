На Камчатке за сутки произошло 54 афтершока

Утром 10 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов. Его очаг залёг на глубине 33 км, в 215 километрах от краевой столицы — Петропавловска-Камчатского. Позднее в тот же день был зафиксирован ещё один толчок, который оценивается в 5,0 баллов. Глубина очага составила 43.8 км.