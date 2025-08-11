На Камчатке за сутки произошло 54 афтершока

«За сутки произошли 54 афтершока. В населённых пунктах ощущались 6 из них. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов», — говорится в сообщении.
В Петропавловске-Камчатском на Халактырском шоссе и в Вилючинске работают пункты временного размещения. В них находятся 35 человек, включая семерых детей. С ними ведут работу специалисты психологической службы.
Сейсмологи также сообщили о повышенной активности на семи вулканах региона. По их оценкам, подземные толчки могли стать причиной пробуждения части из них.
Утром 10 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов. Его очаг залёг на глубине 33 км, в 215 километрах от краевой столицы — Петропавловска-Камчатского. Позднее в тот же день был зафиксирован ещё один толчок, который оценивается в 5,0 баллов. Глубина очага составила 43.8 км.