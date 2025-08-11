Напавших на «Крокус» задержали по горячим следам

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Напавших на «Крокус сити холл» террористов удалось задержать по горячим следам после изучения правоохранителями записей с камер с места происшествия, пока до серверной не добрался огонь, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Была дана команда… срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в данном помещении не появился огонь. В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие данное преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки “Рено” с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода», — говорится в материалах дела.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.