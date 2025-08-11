Напавших на «Крокус» задержали по горячим следам

«Была дана команда… срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в данном помещении не появился огонь. В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие данное преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки “Рено” с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода», — говорится в материалах дела.