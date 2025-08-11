В Эквадоре неизвестные устроили стрельбу на дискотеке

Как сообщает полиция Эквадора, вооружённое нападение произошло в ночь на воскресенье в районе 1:15 по местному времени. Неизвестные, прибывшие на пикапе к заведению на проспекте 3 Февраля, открыли огонь по посетителям. В результате семь человек погибли на месте, ещё один позднее скончался в медицинском учреждении.
Заместитель командира полицейской субзоны провинции Гуаяс Хавьер Чанго уточнил, что рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе связанная с конфликтами между преступными группировками. Неизвестно, был ли целью преступников владелец клуба.
Среди жертв — 42-летний Хорхе Луис Уркисо Феррусола, брат городского мэра Убальдо Уркисо Моры. На месте происшествия обнаружено около 80 гильз калибров 5,56 мм и 9 мм, правоохранительные органы разыскивают преступников.
Ранее неизвестный в США ранил шесть человек, прострелив руку пятилетней девочке. В Балтиморе один или несколько злоумышленников открыли огонь по прохожим, многие из которых в этот момент отдыхали на крыльце домов или прислонились к припаркованным автомобилям. Среди пострадавших есть мужчина в критическом состоянии, он был срочно доставлен в больницу. Остальные получили различные травмы, их жизни вне опасности.