В Эквадоре неизвестные устроили стрельбу на дискотеке

Ранее неизвестный в США ранил шесть человек, прострелив руку пятилетней девочке. В Балтиморе один или несколько злоумышленников открыли огонь по прохожим, многие из которых в этот момент отдыхали на крыльце домов или прислонились к припаркованным автомобилям. Среди пострадавших есть мужчина в критическом состоянии, он был срочно доставлен в больницу. Остальные получили различные травмы, их жизни вне опасности.