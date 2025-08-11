Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта новая схема мошенников с платформами по выдаче займов онлайн

Мошенники придумали схему обмана россиян с платформами по выдаче займов онлайн.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мошенники начали рассылать коды от якобы личных кабинетов на сайтах платформ, выдающих займы онлайн, чтобы получить личный доступ к данным россиян, выяснило РИА Новости.

Представляясь сотрудниками надзорных ведомств, они уведомляют «жертву» о якобы поступившей заявке на оформление микрозайма.

В это же время во время разговора приходят смс-оповещения от целого ряда организаций с кодами доступа в личный кабинет. После этого мошенники предлагают помочь и отозвать заявку, для чего им нужен доступ в «Госулуги».