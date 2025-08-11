Раскрыта новая схема мошенников с платформами по выдаче займов онлайн

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мошенники начали рассылать коды от якобы личных кабинетов на сайтах платформ, выдающих займы онлайн, чтобы получить личный доступ к данным россиян, выяснило РИА Новости.
Представляясь сотрудниками надзорных ведомств, они уведомляют «жертву» о якобы поступившей заявке на оформление микрозайма.
В это же время во время разговора приходят смс-оповещения от целого ряда организаций с кодами доступа в личный кабинет. После этого мошенники предлагают помочь и отозвать заявку, для чего им нужен доступ в «Госулуги».