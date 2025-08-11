Аэропорт Пензы ввел временные ограничения из-за угрозы БПЛА

В Пензе временно не работает аэропорт.
В Пензенской области временно остановил работу местный аэропорт. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«В Пензенской области введен план “Ковер”. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале.
Ранее в Пензенской области был установлен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим для обеспечения безопасности населения временно ограничено функционирование мобильного интернета.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше