Раскрыты подробности подготовки нападения на «Крокус»

«Указанные данные подтверждают их финансовую взаимосвязь между собой и финансовую связь с организаторами и руководителями террористической организации», — отмечается в материалах дела, текст которых передает РИА Новости. Согласно документам, пятеро фигурантов предоставили организаторам теракта доступ к своим банковским счетам, осуществляли переводы и передавали реквизиты другим участникам террористической организации. Следствие установило, что эти действия обеспечивали непрерывность финансирования террористической сети и поддержания ее деятельности, включая подготовку к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.