В горах Румынии нашли трёх истощённых украинцев

Ранее сообщалось о попытке 48-летнего жителя Хмельницкой области незаконно пересечь границу с Молдавией на параплане. По данным Государственной пограничной службы Украины, мужчина купил летательное средство в Интернете за 500 евро и хотел перелететь границу. Однако у него ничего не вышло. Горе-пилота пограничники остановили ещё до старта. Нарушитель задержан и привлечён к административной ответственности.