В горах Румынии нашли трёх истощённых украинцев

«Некоторое время назад пастух обнаружил трёх истощённых и обезвоженных граждан Украины в районе пика Полонинка. Горно-спасательная служба Марамуреша совместно с пограничной полицией сектора Валя Вишеулуй отправилась на их поиски и оказание первой помощи», — заявил Бенга.
Украинцы находились в горах на протяжении нескольких суток. У них закончилось продовольствие, они были истощены и обезвожены. Румынские спасатели оказали мужчинам медицинскую помощь, двое из них были госпитализированы.
Ранее сообщалось о попытке 48-летнего жителя Хмельницкой области незаконно пересечь границу с Молдавией на параплане. По данным Государственной пограничной службы Украины, мужчина купил летательное средство в Интернете за 500 евро и хотел перелететь границу. Однако у него ничего не вышло. Горе-пилота пограничники остановили ещё до старта. Нарушитель задержан и привлечён к административной ответственности.