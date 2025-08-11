Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии пропала группа из четырех человек

Их ищут в районе Чивыркуйского залива.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии пропала группа из четырех человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

— Спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения с 4 часов утра ведут поиски, — уточнили в ведомстве.

Шесть специалистов с привлечением двух единиц техники тщательно обследуют акваторию Чивыркуйского залива от поселка Монахово.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жена одного из загадочно пропавших 28 дней назад на Байкале сибиряков рассказала о поисках. Двое рыбаков бесследно исчезли в акватории озера 12 июля. А в Ольхонском районе мужчина с женщиной потеряли путь на священной горе Ижимей. Им удалось выйти к людям только спустя двое суток.