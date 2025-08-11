В Бурятии пропала группа из четырех человек

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жена одного из загадочно пропавших 28 дней назад на Байкале сибиряков рассказала о поисках. Двое рыбаков бесследно исчезли в акватории озера 12 июля. А в Ольхонском районе мужчина с женщиной потеряли путь на священной горе Ижимей. Им удалось выйти к людям только спустя двое суток.